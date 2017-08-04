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04.08.2017 / 17:38
Мариупольцам напомнили, что делать при тепловых и солнечных ударах на пляже
Медицинский работник спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Марина Круминя рассказала о правилах оказания помощи при тепловых и солнечных ударах, передает ilich.in.ua.
По ее словам, при тепловом и солнечном ударе симптомы похожи, но признаки отличаются. Причина возникновения солнечного удара - воздействие прямых солнечных лучей на организм человека. Тепловой удар происходит при длительном присутствии человека в душном помещении, поэтому организм перегревается.
«Человек становится вялым, возможно шаткая походка, открывается носовое кровотечение, поднимается температура тела, чувствуется озноб. Пострадавший может потерять сознание, возможна рвота. При тяжелых случаях возникает судорога», - рассказывает Марина Круминя о симптомах тепловых и солнечных ударах.
У детей склонность к тепловым и солнечных ударов выше, чем у взрослых. Поэтому важно не забывать о головных уборах в солнечную погоду и соблюдать питьевой режим. Поскольку один тепловой или солнечный удар может привести к пожизненным проблем с сердечно-сосудистой системой.
При ударах следует охладить организм, но ни в коем случае не прикладывать лед. Рекомендуется делать влажные компрессы на голову или в подмышечные области. Если человек в сознании, дать воды. При тепловом или солнечном ударе людей приводят в чувство с помощью нашатырного спирта. Если плохо стало ребенку, человек находится в предобморочное состояние или есть рвота, то следует безотлагательно вызвать скорую помощь.