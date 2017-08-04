04.08.2017 / 17:02



Мариупольских приверженцев велоспорта приглашают на августовскую велоночь (ФОТО)















В Мариуполе для приверженцев велоспорта стартует августовская велоночь. Участники соберутся у драмтеатра с наступлением темноты, а затем прокатятся по ночным улицам города. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Организатором ночного велопробега выступает Мариупольское велодвижение «Азовбайк».

Как сообщил представитель «Азовбайк» Александр Хрусталев, ожидается, что в велопробеге примет участие более 50 человек.

«Маршрут включает пр. Мира, «ПортCity», пр. Строителей, пр. Нахимова, побережье в Приморском районе, после чего все поедут в Левобережный район. Присоединиться к ночному мероприятию может любой желающий. Традиционно такие велопробеги у нас проходят раз в месяц», - уточнил он.

Завершить пробег с огнями и мигалками велосипедисты планируют встречей рассвета на морском побережье у костра.