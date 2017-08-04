04.08.2017 / 16:25



Увеличение экспортной пошлины на украинский металлолом - пример выполнения обещаний, - Галасюк

Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на один год действие экспортной пошлины на вывоз металлолома из Украины. Это позволит получить дополнительный объем от экспортных поступлений в страну на уровне $1,5 млрд в год, а также сохранить около 20 тыс. рабочих мест, написал в соцсетях председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, передает MRPL.CITY.

Он считает, что сохранение повышенного вывозной пошлины на металлолом с Украиной является примером выполнения политиками своих обещаний.

"Впереди создание экспортно-кредитного агентства для удешевления кредитов, налоговые стимулы для новых производств через индустриальные парки, бесплатное подключение к инженерным сетям, госзакупки по формуле «Покупай украинское», - заявил Галасюк.

Напомним, что Президент подписал закон о продлении еще на год вывозной пошлины на металлолом в 30 евро за тонну. Данный законопроект разработан Радикальной партией Украины.