04.08.2017 / 16:00



Из-за неспособности организовать доставку грузов в Мариуполь "Укрзализныця" упускает миллионы гривен, - Ю.Зинченко "Укрзализныця" упускает миллионы гривен из-за неспособности организовать доставку грузов в Мариуполь. Такое мнение высказал генеральный директор ЧАО "ММК им.Ильича" Юрий Зинченко, передает канал 112. Как объяснил он, единственная ж/д ветка, которая соединяет Мариуполь с остальной частью Украины, – перегон Камыш-Заря – Волноваха, – после двух реконструкций едва пропускает 16-17 грузовых поездов. "Так, импортный уголь вместо прямых поставок из портов Одессы доставляется более мелкими судами в Мариупольский МТП, потери "Укрзализныци" на разнице в тарифе между портом Южный и Мариуполем – около 200 грн на тонну (при объеме поставок около 90 тыс. тонн это 18 млн грн в месяц). Около 25 тыс. тонн флюсов ежемесячно доставляются не из Западной Украины, а импортом через Мариупольский порт – это еще 6 млн грн потерь в месяц. На недовезенном напрямую в Мариуполь ЖРС "Укрзализныця" теряет еще около 3 млн грн в месяц. Кроме того, с августа и до конца года мы с "Азовсталью" планируем увеличить производство чугуна на 7% от уровня 2-го квартала, но как это сделать при текущем пропуске через Камыш-Зарю – не имеем ни малейшего понятия. При этом недопроизводство 45 тыс. тонн чугуна в месяц – это потери ж/д в перевозках около 180 тыс. тонн грузов, или около 25 млн грн доходов ежемесячно", - отмечает Ю.Зинченко. По его словам, в июле из заявленных к перевозке в парке ЦТЛ 36 тыс. тонн ЖРК со станции Ингулец обеспечили полувагонами только для перевозки 1,4 тыс. тонн (минус 5,2 млн грн из доходов УЗ). Из заявленных к перевозке 53 тыс. тонн руды со станции Мудреная обеспечили только на 17,8 тыс. тонн (еще минус 5 млн грн для УЗ).

"На маршрутные перевозки массовых грузов на расстояние около 600 км "Укрзализныця" полувагоны не дает, зато мы слышим жалобы о том, что у полувагонов УЗ критически низкая доходность. И из свежего: вчера ночью через Камыш-Зарю пропущен маршрут пустых вагонов на станцию Волноваха. В результате у нас минус 3,3 тыс. тонн сырья, а УЗ недополучит более полумиллиона гривен", - добавил Ю.Зинченко.