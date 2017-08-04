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04.08.2017 / 15:26
Под Мариуполем горел зерновоз (ФОТО)
В районе села Калиновка на Мариупольской трассе на пути в Волноваху загорелся зерновоз. Об этом сообщает Знамя индустрии, передает ilich.in.ua.
Огонь распространился до моторного отсека, полностью уничтожив кабину водителя и 12 кв. м. тента.
Как говорится в сообщении, зерновоз увидела патрульная бригада полицейских, которые вызвали на место спасателей. Пока сотрудников службы спасения не было, патрульные пытались ликвидировать огонь с помощью огнетушителей как своих, так и проезжающих мимо водителей. Позже опасный участок на дороге был перекрыт.