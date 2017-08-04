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04.08.2017 / 15:26

Под Мариуполем горел зерновоз (ФОТО)



В районе села Калиновка на Мариупольской трассе на пути в Волноваху загорелся зерновоз. Об этом сообщает Знамя индустрии, передает ilich.in.ua.

Огонь распространился до моторного отсека, полностью уничтожив кабину водителя и 12 кв. м. тента.

Как говорится в сообщении, зерновоз увидела патрульная бригада полицейских, которые вызвали на место спасателей. Пока сотрудников службы спасения не было, патрульные пытались ликвидировать огонь с помощью огнетушителей как своих, так и проезжающих мимо водителей. Позже опасный участок на дороге был перекрыт.

  
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04.08.2017
17:38
Мариупольцам напомнили, что делать при тепловых и солнечных ударах на пляже
17:02
Мариупольских приверженцев велоспорта приглашают на августовскую велоночь (ФОТО)
16:25
Увеличение экспортной пошлины на украинский металлолом - пример выполнения обещаний, - Галасюк
16:00
Из-за неспособности организовать доставку грузов в Мариуполь "Укрзализныця" упускает миллионы гривен, - Ю.Зинченко
15:26
Под Мариуполем горел зерновоз (ФОТО)
14:50
Пилотный проект «Брак за сутки» в Мариуполе отметил годовщину тремя новыми бракосочетаниями (ФОТО)
14:13
В Запорожской области дорогу Мариуполь-Запорожье отремонтируют за средства от таможенных сборов
13:38
Посещаемость мариупольских пляжей возвращается к показателям пятилетней давности
13:02
ФК «Мариуполь» в Кубке Украины сыграет с «Колосом»
12:37
Мариупольцам обещают не повышать тарифы ЖКХ и цены на газ
12:00
Президент подписал важный для металлургов Мариуполя закон
11:28
Сотрудница налоговой в Мариуполе требовала взятку в 100 тыс. грн. и 2 куба дров
10:50
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17:35 На Донбассе изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 10 млн грн (ФОТО)
16:19 «Мы живы»: в Киеве проходит фотовыставка детей из прифронтовой зоны Донбасса (ФОТО)
15:10 Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс, - Глава МинВОТ
14:00 На линии соприкосновения на Донбассе установят систему блокировки антиукраинского телерадиовещания (ФОТО)
12:55 На Донетчине из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму более 51 млн грн
11:48 В Донецкой области полиция изъяла арсенал боеприпасов и взрывчатки (ФОТО)
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