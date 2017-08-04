04.08.2017 / 15:26



Под Мариуполем горел зерновоз (ФОТО)







В районе села Калиновка на Мариупольской трассе на пути в Волноваху загорелся зерновоз. Об этом сообщает Знамя индустрии, передает ilich.in.ua.



Огонь распространился до моторного отсека, полностью уничтожив кабину водителя и 12 кв. м. тента.