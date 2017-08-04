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04.08.2017 / 14:50

Пилотный проект «Брак за сутки» в Мариуполе отметил годовщину тремя новыми бракосочетаниями (ФОТО)





Тремя новыми бракосочетаниями сегодня в ДК «Молодёжный» отпраздновали первую годовщину применения в Мариуполе пилотного проекта Минюста «Брак за сутки». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Из трёх пар, зарегистрировавшихся в день старта второго года проекта «Брак за сутки», две прибыли из Донецка. Прибывшие из неподконтрольных территорий сообщили, что приехали за документами, законность которых признается по обе стороны линии разграничения, чтобы избежать проблем в будущем.

И.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова уточнила, что за период с начала действия услуги, с 3 августа 2016 года по сегодня, в брак вступили 1451 пара, из них 999 прибыли из неподконтрольных территорий.

Напомним, что брак по ускоренной процедуре практически ничем не отличается от брака в стандартном варианте, кроме цены и времени ожидания после подачи заявления.

Месяц для участников проекта сжимается до трёх дней, правда при этом 300 – 400 гривен стоимости стандартной процедуры превращается в сумму от 900 до 2000 грн.

  
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17:02
Мариупольских приверженцев велоспорта приглашают на августовскую велоночь (ФОТО)
16:25
Увеличение экспортной пошлины на украинский металлолом - пример выполнения обещаний, - Галасюк
16:00
Из-за неспособности организовать доставку грузов в Мариуполь "Укрзализныця" упускает миллионы гривен, - Ю.Зинченко
15:26
Под Мариуполем горел зерновоз (ФОТО)
14:50
Пилотный проект «Брак за сутки» в Мариуполе отметил годовщину тремя новыми бракосочетаниями (ФОТО)
14:13
В Запорожской области дорогу Мариуполь-Запорожье отремонтируют за средства от таможенных сборов
13:38
Посещаемость мариупольских пляжей возвращается к показателям пятилетней давности
13:02
ФК «Мариуполь» в Кубке Украины сыграет с «Колосом»
12:37
Мариупольцам обещают не повышать тарифы ЖКХ и цены на газ
12:00
Президент подписал важный для металлургов Мариуполя закон
11:28
Сотрудница налоговой в Мариуполе требовала взятку в 100 тыс. грн. и 2 куба дров
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15:10 Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс, - Глава МинВОТ
14:00 На линии соприкосновения на Донбассе установят систему блокировки антиукраинского телерадиовещания (ФОТО)
12:55 На Донетчине из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму более 51 млн грн
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