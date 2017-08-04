04.08.2017 / 14:50



Пилотный проект «Брак за сутки» в Мариуполе отметил годовщину тремя новыми бракосочетаниями (ФОТО)











Тремя новыми бракосочетаниями сегодня в ДК «Молодёжный» отпраздновали первую годовщину применения в Мариуполе пилотного проекта Минюста «Брак за сутки». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.



Из трёх пар, зарегистрировавшихся в день старта второго года проекта «Брак за сутки», две прибыли из Донецка. Прибывшие из неподконтрольных территорий сообщили, что приехали за документами, законность которых признается по обе стороны линии разграничения, чтобы избежать проблем в будущем.

И.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова уточнила, что за период с начала действия услуги, с 3 августа 2016 года по сегодня, в брак вступили 1451 пара, из них 999 прибыли из неподконтрольных территорий.

Напомним, что брак по ускоренной процедуре практически ничем не отличается от брака в стандартном варианте, кроме цены и времени ожидания после подачи заявления.