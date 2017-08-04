04.08.2017 / 14:13



В Запорожской области дорогу Мариуполь-Запорожье отремонтируют за средства от таможенных сборов

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, утвержден Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автомобильных дорог общего пользования в рамках эксперимента по финансовому обеспечению реализации мер по развитию автомобильных дорог общего пользования в Запорожской области, среди которых и участки дороги Мариуполь-Запорожье, передает ilich.in.ua.

Как говорится в документе, текущий средний ремонт в 2017 году будет начат на дорогах: Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье на участке км450 + 455 – км474 + 193; Т-08-03 Запорожье – Мариуполь на участке км10 + 000 - км46 + 300, км58 + 619 – км83 + 600; Т-08-03 Запорожье – Мариуполь на участке км83 + 600 – км177 +600; Р-37 Энергодар – Васильевка – Бердянск на участке км128 + 866 – км163 + 310. Общая протяженность этих участков составляет 213,4 км, а стоимость работ по проектно-сметной документации – 3 072 100 000 гривен.