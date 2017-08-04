04.08.2017 / 13:38



Посещаемость мариупольских пляжей возвращается к показателям пятилетней давности

С установлением в Мариуполе жаркой погоды (в тени температура достигает +34, а на солнце доходит до +40 градусов) число отдыхающих на пляжах выросла с 10 до 20 000 человек в будние дни, а выходные - более 30 000. Об этом рассказал на брифинге начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Александр Татай отмечает, что количество отдыхающих на пляжах возвращается к показателям пятилетней давности.

«Это связано с увеличением числа поездов, идущих в Мариуполь - добавился Харьковский и Одесский. Жители центральной Украины едут на наши пляжи, поскольку отдых в Мариуполе более бюджетный по сравнению с другими курортными городами», - сказал он.

Начальник спасательной аварийно-водолазной службы также обращает внимание гостей и жителей города на то, что море - это открытый водоем и не стоит заплывать за ограничительные буи, а также необходимо надевать головные уборы и не перегреваться на солнце. Следует соблюдать и правила поведения на пляжах и воде.

ЗАПРЕЩЕНО:

- заплывать за сигнальные буи, ограждающие зону купания;

- прыгать в воду с пирсов, волнорезов и других гидротехнических сооружений;

- распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;

- оставлять у водоем детей до 12 лет без присмотра взрослых;

- купаться на матрасах;

- подплывать близко к моторным судов и других плавсредств.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- отдыхающим пожилого возраста находиться на солнце с 11:00 и до 16:00.

- людям, которые не умеют плавать, пользоваться средствами развлечения на воде - катамаранах, лодках, матрасами и автомобильными камерами.