|
04.08.2017 / 13:02
ФК «Мариуполь» в Кубке Украины сыграет с «Колосом»
Сегодня состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.
Как сообщает пресс-центр «приазовцев», «Мариуполь» на этой стадии Кубка сыграет на выезде с «Колосом» из Ковалевки (Киевская область). Победитель пары будет выявлен по итогам одной игры.
Базовый день — 20-е сентября.
Напомним, в минувшем сезоне «Колос» занял 4-е место в Первой лиге. Наша команда дважды переиграла «Колос» (1:0 и 3:1) в чемпионате 2016/17.