04.08.2017 / 13:02



ФК «Мариуполь» в Кубке Украины сыграет с «Колосом»

Сегодня состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.

Как сообщает пресс-центр «приазовцев», «Мариуполь» на этой стадии Кубка сыграет на выезде с «Колосом» из Ковалевки (Киевская область). Победитель пары будет выявлен по итогам одной игры.

Базовый день — 20-е сентября.