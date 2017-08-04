04.08.2017 / 12:37



Мариупольцам обещают не повышать тарифы ЖКХ и цены на газ

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сегодня нет никаких оснований говорить о пересмотре цен на газ для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он сообщил в эфире "Вечернего прайма" телеканала "112 Украина".

"То, что говорит Нацбанк, что сегодня инфляционные тенденции в Украине являются нормальными и мы сдерживаем инфляцию в тех рамках, которые зафиксированы в госбюджете и то, что мы сохраняем стабильность в течение уже долгого времени нацвалюты – это все фактор того, что нет никаких оснований для пересмотра или повышения цены на газ для населения. То есть, сегодня нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на повышение цен на газ для населения. И я убежден, что этого не произойдет, я как член правительства на сегодня могу четко говорить, что никаких решений о повышении цены на газ для населения я лично не поддержу", - сказал Розенко.

При этом вице-премьер-министр отметил, что цена на газ зафиксирована.