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04.08.2017 / 12:00
Президент подписал важный для металлургов Мариуполя закон
Президент подписал закон о продлении еще на год вывозной пошлины на металлолом в 30 евро за тонну. Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Олег Ляшко, передает MRPL.CITY.
"Действие "металлургического закона" о повышении вывозной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну продлен еще на год. Наконец-то закон подписан. Наша команда боролась за это, несмотря на яростное сопротивление извне и внутри страны. Украинская промышленность победила, потому что этот закон - правильный! Он защищает рабочие места и экспортную выручку, а значит и финансовую стабильность страны, и благосостояние украинцев", - написал Ляшко.