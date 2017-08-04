04.08.2017 / 12:00



Президент подписал важный для металлургов Мариуполя закон

Президент подписал закон о продлении еще на год вывозной пошлины на металлолом в 30 евро за тонну. Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Олег Ляшко, передает MRPL.CITY.