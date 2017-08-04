04.08.2017 / 11:28



Сотрудница налоговой в Мариуполе требовала взятку в 100 тыс. грн. и 2 куба дров

В Мариуполе за вымогательство взятки в 100 тыс. грн задержана руководитель отдела объединенной государственной налоговой инспекции. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, информирует Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает ilich.in.ua.

«100 тыс. гривен и 2 куба дров требовала чиновница за подписание договора о признании электронных документов и не препятствование в дальнейшей деятельности предприятия. Деньги получала на банковские счета», – сообщили в полиции.