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04.08.2017 / 10:09

В Мариуполе наблюдается улучшение демографической ситуации

Демографическая ситуация в Мариуполе, несмотря на неутешительные показатели, улучшается - за первое полугодие медики приняли около двух тысяч родов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам заведующей городского Центра репродуктивного здоровья и лечения бесплодия Светланы Макаровой, только 10% родов приняты у иногородних рожениц.

«Это значит, что 1800 родов приходится на женщин из Мариуполя. Этот показатель стабилен, и мы не ожидаем ухудшения. Если несколько лет назад наблюдалось снижение числа родов, то с 2016 года ситуация улучшилась. Намного снизилась смертность новорожденных - сегодня этот показатель в два раза ниже среднеобластного», - уточнила Светлана Макарова.

Он добавила, что на выделенные из городского бюджета около 800 тыс. грн в родильные дома Мариуполя для поддержания жизнедеятельности недоношенных младенцев регулярно приобретаются препараты-сурфактанты, благодаря чему в медицинских центрах рождаются дети весом от 500 граммов.

Также более зрелым и осознанным стало материнство – средний возраст рожениц колеблется в пределах 25-30 лет.

«Охват беременных значительно вырос – практически 98% проходят своевременный генетический скрининг. Широко используются партнерские роды – в 74% случаев идут отцы, близкие и родственники беременной. Кроме того, в Мариуполе традиционно малое количество подростковых родов», - добавила Светлана Макарова.

Согласно статистическим данным, среди родившихся в Мариуполе младенцев лидируют мальчики.

  
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