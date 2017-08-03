03.08.2017 / 16:10



У Мариуполя появится возможность утилизировать люминисцентные лампы

У Мариуполя появится возможность утилизировать люминисцентные лампы с помощью передвижной установки по их переработке и утилизации.

Установка по переработке и утилизации люминесцентных ламп, первая в Украине, появится в Донецкой области до конца лета. Поставка мобильной установки намечена на вторую половину августа, областному бюджету она обошлась в 30 млн грн, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

«Она похожа на специальный тягач с фурой и может перемещаться по территории всего региона», - рассказал Александр Грубич - директор КП «Региональный центр обращения с отходами», на чьем балансе будет находиться установка.

Работать передвижная машина будет на договорных основах с предприятиями, выезжая на место и оказывая услуги по переработке люминисцентных ламп.

Таких отходов в регионе накопилось достаточно, а утилизировать их нет возможности.