03.08.2017 / 14:25



Завтра ФК «Мариуполь» узнает соперника в 1/16 финала Кубка Украины



В пятницу, 4 августа, в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на Ukrainefootball. «В 1/16 финала сыграют 20 команд, в том числе 6 команд УПЛ: «Ворскла», «Звезда», «Карпаты», «Сталь», «Мариуполь», «Верес», «Гелиос», «Агробизнес», «Демня», «Жемчужина», «Прикарпатье», «Горняк-Спорт», «Днепр-1», «Арсенал» Киев, «Львов», «Десна», «Таврия», «Колос», «Ингулец», «Авангард»», - говорится в сообщении.