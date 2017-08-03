03.08.2017 / 13:52



Мариупольский СРЗ выполнит доковый ремонт сухогруза Rubus (ФОТО)















Судоремонтный завод Мариуполя осуществит доковый ремонт сухогрузного судна Rubus (флаг — острова Кука). Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает ilich.in.ua.

«27 июля универсальное грузовое судно 1992 года постройки, принадлежащее кампании TRANS MANAGEMENT LTD, прибыло на АСРЗ под флагом островов Кука. Это уже не первый партнерский контакт азовских судоремонтников с данной компанией. С начала 2017 года азовские корабелы выполнили судоремонты теплоходов LAURUS и BELLIS этого же судовладельца», - говорится в сообщении ведомства.

Теплоход RUBUS дедвейтом 5,356 тонн, шириной 16 и длиной 108 метров, прошел судоходный канал в сопровождении лоцманской службы и с помощью экипажа буксира-кантовщика «Петр Галактионов» ошвартован у восьмого причала предприятия.