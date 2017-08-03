03.08.2017 / 13:20



Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей

В преддверии осенней миграции грызунов жители многоэтажек Мариуполя бездействуют – лишь несколько ОСМД заключили договоры на дератизацию домов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщила заведующая отделением дезинфектологии Мариупольского городского филиала ДОЛЦ Ирина Денисенко, заключать договоры на услугу дератизации мариупольцы не спешат.

«На обслуживание взяты три ОСМД, которые пожелали заключить с нами договоры на протяжении последних трех месяцев», - уточнила она.

При этом стоимость услуги не изменилась – согласно постановлению Кабмина с 2006 года дератизация 1 кв. м жилого помещения составляет 1,29 грн без НДС, а дезинфекция - 1,48 без НДС/кв м.

Между тем, жители Мариуполя уже размещают в соцсетях фотографии грызунов, свободно перемещающихся по подъездам.