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Главная / Лента новостей / Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей

03.08.2017 / 13:20

Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей

В преддверии осенней миграции грызунов жители многоэтажек Мариуполя бездействуют – лишь несколько ОСМД заключили договоры на дератизацию домов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщила заведующая отделением дезинфектологии Мариупольского городского филиала ДОЛЦ Ирина Денисенко, заключать договоры на услугу дератизации мариупольцы не спешат.

«На обслуживание взяты три ОСМД, которые пожелали заключить с нами договоры на протяжении последних трех месяцев», - уточнила она.

При этом стоимость услуги не изменилась – согласно постановлению Кабмина с 2006 года дератизация 1 кв. м жилого помещения составляет 1,29 грн без НДС, а дезинфекция - 1,48 без НДС/кв м.

Между тем, жители Мариуполя уже размещают в соцсетях фотографии грызунов, свободно перемещающихся по подъездам.

Напомним, что в прошлом году мариупольцы страдали от нашествия мышей из-за того, что местные ЖЭКи не заключили договоры с государственной лабораторией на дератизацию. В частности, страдали жители МКР «Восточный», чьи дворы всю осень 2016 года кишели грызунами. Уставшие от беспредела жильцы обращались к городским властям через систему городских петиций.

  
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В Мариуполе к припарковавшемуся на пешеходном переходе водителю применили «кардинальные» меры (ФОТО)
16:10
У Мариуполя появится возможность утилизировать люминисцентные лампы
15:37
В Мариуполе оборудуют «Доступные остановки»
15:00
Для обслуживания прифронтовых поселков Мариуполя сформируют сектора реагирования патрульной полиции (ВИДЕО)
14:25
Завтра ФК «Мариуполь» узнает соперника в 1/16 финала Кубка Украины
13:52
Мариупольский СРЗ выполнит доковый ремонт сухогруза Rubus (ФОТО)
13:20
Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей
12:36
Мариуполь - среди городов, где патрульные меньше всего попадают в ДТП (ФОТО)
11:57
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле
11:20
В Мариуполе представили путеводитель для потенциальных инвесторов
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16:22 На Донетчине дан старт строительству второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов
15:08 СБУ перекрыла канал поставок на Донбасс сырья для наркотиков (ФОТО)
13:55 От плательщиков Донетчины за семь месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд грн
12:40 В августе мобильные бригады Гумштаба посетят более 50 населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса
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