03.08.2017 / 12:36



Мариуполь - среди городов, где патрульные меньше всего попадают в ДТП (ФОТО)











В Мариуполе наименьшее число автомобилей патрульной полиции, побывавших в ДТП в этом году. Об этом, со ссылкой на Главком, пишет Автоцентр, передает ilich.in.ua.

«Наименьшее число автомобилей патрульной полиции, побывавших в ДТП в этом году, зафиксировано в Житомире, Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном – по 3 ед., а также в Сумах, Тернополе и Мариуполе – по 4 ед», - говорится в сообщении.

При этом самое большое число поврежденных патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве – 150 из 268 полученных за два года. За ним идет Харьков – 45 из 115 полученных. Третье место у Одессы – 36 из 98. Четвертое место занимает Львов – 34 из 91. Замыкает пятерку «лидеров» Днепр – 33 из 119.

Напомним, патрульная полиция в Украине начала работу в начале июля 2015 года – в течение двух лет ее автопарк полнился на 1514 единиц транспортных средств.