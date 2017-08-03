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Главная / Лента новостей / ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле

03.08.2017 / 11:57

ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле

Футбольный клуб «Мариуполь» предлагает своим болельщикам выбрать лучшего игрока команды в июле месяце, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».

«Предлагаем болельщикам «Мариуполя» выбрать лучшего футболиста команды в июле», - говорится в обращении.

Проголосовать можно по этой ссылке 

Также болельщики могут выбрать лучший гол месяца. В июле в составе «приазовцев» отличились Сергей Яворский, Сергей Вакуленко и Руслан Фомин. Проголосовать можно здесь.

Напомним, «Мариуполь» провел в июле 3 матча Премьер-лиги. «Сине-оранжевые» сыграли вничью с «Вересом» и «Зарей» и разгромили «Черноморец».

  
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15:37
В Мариуполе оборудуют «Доступные остановки»
15:00
Для обслуживания прифронтовых поселков Мариуполя сформируют сектора реагирования патрульной полиции (ВИДЕО)
14:25
Завтра ФК «Мариуполь» узнает соперника в 1/16 финала Кубка Украины
13:52
Мариупольский СРЗ выполнит доковый ремонт сухогруза Rubus (ФОТО)
13:20
Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей
12:36
Мариуполь - среди городов, где патрульные меньше всего попадают в ДТП (ФОТО)
11:57
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле
11:20
В Мариуполе представили путеводитель для потенциальных инвесторов
10:43
Мариупольские работодатели в условиях аномальной жары имеют право вводить сиесту для сотрудников
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16:22 На Донетчине дан старт строительству второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов
15:08 СБУ перекрыла канал поставок на Донбасс сырья для наркотиков (ФОТО)
13:55 От плательщиков Донетчины за семь месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд грн
12:40 В августе мобильные бригады Гумштаба посетят более 50 населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса
11:26 На Донбассе начали снимать фильм по роману Жадана
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