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03.08.2017 / 11:57
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле
Футбольный клуб «Мариуполь» предлагает своим болельщикам выбрать лучшего игрока команды в июле месяце, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».
«Предлагаем болельщикам «Мариуполя» выбрать лучшего футболиста команды в июле», - говорится в обращении.
Проголосовать можно по этой ссылке
Также болельщики могут выбрать лучший гол месяца. В июле в составе «приазовцев» отличились Сергей Яворский, Сергей Вакуленко и Руслан Фомин. Проголосовать можно здесь.
Напомним, «Мариуполь» провел в июле 3 матча Премьер-лиги. «Сине-оранжевые» сыграли вничью с «Вересом» и «Зарей» и разгромили «Черноморец».