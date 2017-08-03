03.08.2017 / 11:57



ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле

Футбольный клуб «Мариуполь» предлагает своим болельщикам выбрать лучшего игрока команды в июле месяце, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».

«Предлагаем болельщикам «Мариуполя» выбрать лучшего футболиста команды в июле», - говорится в обращении.

Проголосовать можно по этой ссылке

Также болельщики могут выбрать лучший гол месяца. В июле в составе «приазовцев» отличились Сергей Яворский, Сергей Вакуленко и Руслан Фомин. Проголосовать можно здесь.