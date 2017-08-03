03.08.2017 / 11:20



В Мариуполе представили путеводитель для потенциальных инвесторов







В Мариуполе представили путеводитель для потенциальных инвесторов - Инвестиционную карту. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Мариуполя, передает ilich.in.ua

"Мариуполь открыт для партнерства и готов к приходу инвесторов. Инвестиционная карта - лучший инструмент для знакомства представителей бизнеса с ресурсным потенциалом и инфраструктурными возможностями города", - говорится в сообщении.

Путеводитель для инвесторов представляет внешним и внутренним партнерам открытый доступ для самостоятельного подбора объектов и земельных участков для размещения производств, позволяет выбрать подходящие площадки и оценить приоритетные направления для развития бизнес-проектов.