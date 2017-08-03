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03.08.2017 / 10:09
Какие испытания ждут мариупольских автомобилистов в жару? (ВИДЕО)
В жаркий сезон температура в салоне припаркованного под открытым небом автомобиля может достигать 60-ти градусов Цельсия! Кроме температурных, мариупольских водителей ждет целый ряд сезонных испытаний, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
По статистике каждый третий на планете — водитель. Меняется время, машины, но вот автомобильные проблемы, особенно летом, — остаются прежними — говорят водители. Так какие же неприятные сюрпризы стоить ожидать в жаркую погоду на дорогах и как к этому подготовиться.
«Основные проблемы — это проблемы закипания. Температура воздуха большая, поэтому закипание автомобилей происходит гораздо чаще. Неправильная эксплуатация автомобиля, некачественные запчасти. Самостоятельно по мере нагревания останавливаться, и чтобы машина остывала», - рассказал механик-автослесарь станции техобслуживания Иван Симонов.
В связи с жарой закипает не только радиатор, но и нагревается воздух в шинах. Именно поэтому летом опытные автомобилисты давление в колесах уменьшают.
Еще одна беда автомобилистов — мошкара. Механик-автослесарь говорит, что радиаторы очень часто забиваются мошками и их необходимо промывать на мойках или ставить специальные защитные сетки.
Очень часто водители сталкиваются с проблемой вылетающих из под колес камней. Особенно это опасно при движении по трассе со скоростью более 80 км/ч.
При разбитии стекла нужно остановиться и вызвать эвакуатор, а при трещине — сбросить скорость, чтобы стекло не раскололось — рассказывают на станции техобслуживания. Еще одна опасность: летом салон автомобиля может превратиться в раскаленную печку! Резкий перепад температур способен вызвать большой скачок давления, головокружение и даже потерю сознания. Поэтому, прежде чем сесть за руль, необходимо проветрить свой транспорт, - советуют специалисты.
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