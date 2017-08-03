03.08.2017 / 10:09



Какие испытания ждут мариупольских автомобилистов в жару? (ВИДЕО)

В жаркий сезон температура в салоне припаркованного под открытым небом автомобиля может достигать 60-ти градусов Цельсия! Кроме температурных, мариупольских водителей ждет целый ряд сезонных испытаний, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

По статистике каждый третий на планете — водитель. Меняется время, машины, но вот автомобильные проблемы, особенно летом, — остаются прежними — говорят водители. Так какие же неприятные сюрпризы стоить ожидать в жаркую погоду на дорогах и как к этому подготовиться.

«Основные проблемы — это проблемы закипания. Температура воздуха большая, поэтому закипание автомобилей происходит гораздо чаще. Неправильная эксплуатация автомобиля, некачественные запчасти. Самостоятельно по мере нагревания останавливаться, и чтобы машина остывала», - рассказал механик-автослесарь станции техобслуживания Иван Симонов.

В связи с жарой закипает не только радиатор, но и нагревается воздух в шинах. Именно поэтому летом опытные автомобилисты давление в колесах уменьшают.

Еще одна беда автомобилистов — мошкара. Механик-автослесарь говорит, что радиаторы очень часто забиваются мошками и их необходимо промывать на мойках или ставить специальные защитные сетки.

Очень часто водители сталкиваются с проблемой вылетающих из под колес камней. Особенно это опасно при движении по трассе со скоростью более 80 км/ч.