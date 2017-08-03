|
03.08.2017 / 09:32
В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода (ФОТО)
В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
По информации представителя подрядной организации «Профи строй», замена изношенного трубопровода от проспекта Строителей улицы Левоневского практически завершена. Проведена укладка трубы диаметром 630 мм с толщиной стенки 10 мм. Труба покрыта антикоррозийными материалами как снаружи, так и внутри.
7 августа данный участок трубопровода пройдёт испытания на герметичность швов под давлением. После этого начнётся укладка следующего участка трубопровода от улицы Леваневского до Главпочтамта в уже подготовленную для этого траншею. Работы планируется завершить в сентябре 2017 года.