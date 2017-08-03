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Главная / Лента новостей / В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода (ФОТО)

03.08.2017 / 09:32

В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода (ФОТО)





В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По информации представителя подрядной организации «Профи строй», замена изношенного трубопровода от проспекта Строителей улицы Левоневского практически завершена. Проведена укладка трубы диаметром 630 мм с толщиной стенки 10 мм. Труба покрыта антикоррозийными материалами как снаружи, так и внутри.

7 августа данный участок трубопровода пройдёт испытания на герметичность швов под давлением. После этого начнётся укладка следующего участка трубопровода от улицы Леваневского до Главпочтамта в уже подготовленную для этого траншею. Работы планируется завершить в сентябре 2017 года.

  
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14:25
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13:52
Мариупольский СРЗ выполнит доковый ремонт сухогруза Rubus (ФОТО)
13:20
Мариупольские многоэтажки не спешат бороться с сезонным нашествием мышей
12:36
Мариуполь - среди городов, где патрульные меньше всего попадают в ДТП (ФОТО)
11:57
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста команды в июле
11:20
В Мариуполе представили путеводитель для потенциальных инвесторов
10:43
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13:55 От плательщиков Донетчины за семь месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд грн
12:40 В августе мобильные бригады Гумштаба посетят более 50 населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса
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