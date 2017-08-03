03.08.2017 / 09:32



В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода (ФОТО)











В центре Мариуполя завершился первый этап замены магистрального водовода , передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По информации представителя подрядной организации «Профи строй», замена изношенного трубопровода от проспекта Строителей улицы Левоневского практически завершена. Проведена укладка трубы диаметром 630 мм с толщиной стенки 10 мм. Труба покрыта антикоррозийными материалами как снаружи, так и внутри.