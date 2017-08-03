03.08.2017 / 09:00



В Центральном районе Мариуполя несколько улиц до конца дня будут без воды Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 3 августа, в связи с ремонтными работами до 17.00 водоснабжение не будет по следующим адресам: пр. Мира, 10-46; ул. Харлампиевская, 8-30; ул. Греческая, 22-36; ул. Георгиевская, 2-64; ул. Митрополитская, 22. Также с 9.30 до 17.00 прекращено водоснабжение по следующим адресам: ЦТП №12; 13; 41; 42; 43; пр. Металлургов, 84-92, Митрополитская, 65, Казанцева, 23-29, пр. Металлургов 109-127, Куинджи, 130-134, Шевченко, 71-87, пр. Металлургов, 129б, Куинджи, 142-156, Шевченко , 72-76, Металлургов, 94-100, Красноармейская, 81/83, Франко, 85, Нильсена, 62, Металлургов, 67-77, Металлургов, 83-97, Шевченко, 62-64, Куинджи, 88-98.



С 9 30 до 17.00 не будет воды по ул. Дунайской, 1-52, Балтийской, 1-42, Днепропетровской, 1-81, Кавказской, 1-85, Симферопольской, 1-94.