02.08.2017 / 17:29



Мариупольцы за жестокое обращение с животными могут заплатить штраф в 500 необлагаемых минимумов Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными, передает ilich.in.ua со ссылкой на Цензор.НЕТ.



Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.



Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.



Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.



Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.



До этого издевательство над животными наказывалось штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.



Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за жестокое обращение с животными и предусматривается штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен).



