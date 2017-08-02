02.08.2017

В Мариуполе торжественно встретили дефлимпийцев (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня на железнодорожном вокзале Мариуполя звучал гимн и песни в честь спортсменов, успешно выступивших на Дефлимпийских играх в Турции.
Как сообщает MRPL.CITY, жители города организовали яркую встречу победителям - у чемпионов не хватало рук, чтобы удержать все подаренные им цветы и подарки от спонсоров, передает ilich.in.ua.
Помимо родственников и друзей, поприветствовать спортсменов пришли представители областных и городских властей, воспитанники спортшкол и ассоциаций и обычные мариупольцы.
Напомним, украинская сборная заняла второе общекомандное место среди 90 стран-участниц, завоевав 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей. Пять наград в общую копилку принесли спортсмены из Мариуполя.
Так, мариупольчанка Марина Погорелова получила золото в командных женских соревнованиях по дзюдо и принесла в копилку сборной бронзу за одиночные выступления в категории до 70 кг. Филимошкина Римма завоевала серебренную медаль по легкой атлетике в дисциплине метание молота. Евгений Нехаев выступил в командных мужских состязаниях по дзюдо в категории до 100 кг выборов бронзовую медаль. Александр Кузнецов выступил в составе сборной страны по баскетболу, завоевав бронзовую медаль. Евгений Полухин выступил в легкой атлетике в дисциплине метания молота заняв четвертое место. Андрей Погорелов выступил в весовой категории до 100 кг по дзюдо и занял пятое место.
Также следует отметить, что из всех областей нашей страны, именно спортсмены Мариуполя показали лучший командный результат - из шести спортсменов 5 завоевали награды.
Как сообщил представитель Донецкой областной администрации, за победные выступления на летних Дефлимпийских играх мариупольские спортсмены и их тренеры получат денежную награду почти в один миллион гривен.
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