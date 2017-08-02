02.08.2017 / 15:42



По проекту GoCamp в Мариуполь и прифронтовые города едут волонтеры со всего мира (ФОТО)















В рамках проекта GoCamp в летние школьные лагеря Мариуполя и других прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей для обучения детей иностранному языку едут волонтеры со всего мира. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Мустафа Найем, передает ilich.in.ua.

«Мало кто знает, что послам многих стран требуется особое разрешение их правительств для посещения городов подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей - населенные пункты, близлежащие к линии фронта, считаются «красной зоной».

Но это дипломатам. Вначале минувшей осени одной из первых зарегистрировалась Дженна из Австралии. Когда она узнала, что принята в проект, сама попросилась в Мариуполь. Сначала мы не очень поверили. Но все поменялось, когда Дженни сообщила, что собирается уговорить поехать в Мариуполь еще и своего супруга Джона! Супруг, правда, долго сомневался. Событием, которое его переубедило стало видеопоздравление, записанное мариупольскими школьниками специально ко дню рождения Джона.

В результате это лето Джени и Джон провели в «красной зоне» - в Мариуполе.

А это - Майк. Майк из Египта, ему 30 и он инженер. Пока тысячи наших соотечественников едут в отпуск на его родину, молодой египтянин провел это лето...в Волновахе Донецкой области.

Когда мы только начинали проект GoCamp, нам и в голову не могло прийти, что найдутся волонтеры, готовые оплатить свой перелет, чтобы провести лето не просто в воюющей стране, а еще и близко к линии столкновения. Но у нас получилось», - пишет М.Найем.

Всего в рамках проекта в Донецкой области приняли участие 10 школ в 3 населенных пунктах. 6 волонтеров из 3 стран мира провели и продолжают курировать летние лагеря для 1000 школьников.

Напомним, GoCamp - масштабный образовательный проект инициированный Global Office в рамках инициативы GO Global - это сеть летних школьных лагерей с участием иностранных волонтеров-носителей языка.