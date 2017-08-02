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02.08.2017 / 13:50

В Мариуполе открыли новый фронт-офис ДТЭК Донецкоблэнерго (ФОТО)









В Мариуполе состоялось открытие современного Центра обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго. Центр расположился в просторном офисе на бульваре Шевченко, 62. Об этом сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua.

С поздравлениями по поводу открытия ЦОКа к мариупольцам обратились представители областной, городской администраций, руководители энергетической компании ДТЭК Энерго и ДТЭК Донецкоблэнерго.

Во время открытия фронт-офиса с его возможностями первых посетителей ознакомил директор по продажам ДТЭК Донецкоблэнерго Александр Северин. Он отметил, что для обслуживания мариупольцев и жителей окрестных посёлков отобраны лучшие операторы. С 8:00 до 18:00 без перерыва 16 специалистов будут оказывать услуги клиентам. Для удобства жителей города введена система электронной очереди, по которой клиенты смогут получить 140 видов услуг.

В ЦОК будут фиксировать заключение договора, производить сбор данных на каждого клиента, где учтут его льготы, тарифы, пожелания и зафиксируют все обращения. Данные будут накапливаться в компьютерной базе. При следующем посещении мариупольцам уже не нужно будет приносить ворох квитанций и документов.

Также предусмотрен вариант оплаты услуг через интернет-кабинет и терминал самообслуживания, установленный в ЦОК.

Встречать посетителей, помогать им в определении вида услуг и проводить предварительную консультацию будут два администратора. По словам Александра Северина, фронт-офис в день сможет обслуживать до 500 посетителей. Операторам поставлена цель обслуживать каждого клиента оперативно - в среднем около 15 минут. Директор по продажам ДТЭК Донецкоблэнерго уточнил, что эта цель будет достигнута, когда сотрудники освоятся на новых местах работы. Он отметил, что важным фактором для ЦОК является качество обслуживания, 5 сентября операторы и администраторы пройдут повторную аттестацию по итогам работы в офисе и те, кто не соответствует требуемому уровню, будут заменены.

Начальник ЦОК Елена Сенько сообщила, что у её подчинённых зарплата составит 5000 грн. Восемь операторов будут обслуживать юрлиц, еще 8 - бытовых клиентов.

Она отметила, что не во всех случаях мариупольцам необходимо приходить в Центр лично, можно воспользоваться возможностью интернет-кабинета. Мариупольцы, у которых нет доступа к интернету могут воспользоваться консультацией оператора по телефону 0800500473 (звонок бесплатный, как со стационарных, так и с мобильных телефонов).

  
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В Мариуполе торжественно встретили дефлимпийцев (ФОТО, ВИДЕО)
16:17
Мариупольцев предупреждают о плановой проверке сирен
15:42
По проекту GoCamp в Мариуполь и прифронтовые города едут волонтеры со всего мира (ФОТО)
15:02
В 4-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» в гостях сыграет с «Шахтером»
14:25
Дети участников АТО из Мариуполя встретились с мэром Калуша (ФОТО)
13:50
В Мариуполе открыли новый фронт-офис ДТЭК Донецкоблэнерго (ФОТО)
13:12
Ко Дню Независимости в Мариуполе откроют футбольные поля с искусственным покрытием (ФОТО)
12:36
Мариупольцев ждет обязательная установка счетчиков на тепло и воду (ВИДЕО)
11:57
Мариупольцев предупреждают о закрытии движения транспорта по Приморскому бульвару
11:20
Мариупольские ОСМД создают мини-парк с фонтаном в пострадавшем от обстрела дворе
10:45
В мариупольских больницах начали работу круглосуточные аптечные пункты (ВИДЕО)
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17:35 Спортсмены Донетчины – призеры чемпионата Европы по боевому самбо (ФОТО)
16:25 Новоназначенный руководитель погранслужбы планирует проверить подразделения на Донбассе
15:15 Три села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - П.Жебривский
14:00 Молодежь Донбасса может получить до 12 тысяч гривен для реализации проектов
12:45 Городами Донетчины распространяется услуга оплаты за проезд через интернет в общественном транспорте
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