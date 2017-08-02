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02.08.2017 / 12:36
Мариупольцев ждет обязательная установка счетчиков на тепло и воду (ВИДЕО)
Счетчики на тепло и воду — в каждый дом. Президентом Украины подписан Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
Документ определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого и распределительного учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды и централизованного водоснабжения.
Установка домовых счетчиков за потребление коммунальных услуг будет обязательной. Приборы учета в нежилых помещениях необходимо установить до первого октября 2017-го, в жилых — максимум на год позже. Население будет платить только за потребленные услуги, минуя начисления затрат на потери. Политики уверяют: реализация нового Закона позволит повысить эффективность функционирования сфер тепло- и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и коммунальщиками.
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