02.08.2017 / 12:36



Мариупольцев ждет обязательная установка счетчиков на тепло и воду (ВИДЕО)

Счетчики на тепло и воду — в каждый дом. Президентом Украины подписан Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого и распределительного учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды и централизованного водоснабжения.