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02.08.2017 / 11:57

Мариупольцев предупреждают о закрытии движения транспорта по Приморскому бульвару

Из-за аварийных работ в Мариуполе по Приморскому бульвару временно закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«В связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора, с 20:00 2 августа до 05:00 3 августа будет закрыто движение транспорта по Приморскому бульвару в двух направлениях», - говорится в сообщении ведомства.

Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусный маршрут №4 направлением Драмтеатр - пр. Нахимова - ТФД;

- автобусный маршрут №105 по схеме движения автобусного маршрута №104 (по пр. Нахимова) в прямом и обратном направлении.

  
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16:17
Мариупольцев предупреждают о плановой проверке сирен
15:42
По проекту GoCamp в Мариуполь и прифронтовые города едут волонтеры со всего мира (ФОТО)
15:02
В 4-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» в гостях сыграет с «Шахтером»
14:25
Дети участников АТО из Мариуполя встретились с мэром Калуша (ФОТО)
13:50
В Мариуполе открыли новый фронт-офис ДТЭК Донецкоблэнерго (ФОТО)
13:12
Ко Дню Независимости в Мариуполе откроют футбольные поля с искусственным покрытием (ФОТО)
12:36
Мариупольцев ждет обязательная установка счетчиков на тепло и воду (ВИДЕО)
11:57
Мариупольцев предупреждают о закрытии движения транспорта по Приморскому бульвару
11:20
Мариупольские ОСМД создают мини-парк с фонтаном в пострадавшем от обстрела дворе
10:45
В мариупольских больницах начали работу круглосуточные аптечные пункты (ВИДЕО)
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02.08.2017
17:35 Спортсмены Донетчины – призеры чемпионата Европы по боевому самбо (ФОТО)
16:25 Новоназначенный руководитель погранслужбы планирует проверить подразделения на Донбассе
15:15 Три села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - П.Жебривский
14:00 Молодежь Донбасса может получить до 12 тысяч гривен для реализации проектов
12:45 Городами Донетчины распространяется услуга оплаты за проезд через интернет в общественном транспорте
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