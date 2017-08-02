02.08.2017 / 11:57



Мариупольцев предупреждают о закрытии движения транспорта по Приморскому бульвару

Из-за аварийных работ в Мариуполе по Приморскому бульвару временно закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«В связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора, с 20:00 2 августа до 05:00 3 августа будет закрыто движение транспорта по Приморскому бульвару в двух направлениях», - говорится в сообщении ведомства.

Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусный маршрут №4 направлением Драмтеатр - пр. Нахимова - ТФД;