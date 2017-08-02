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Главная / Лента новостей / Мариупольские ОСМД создают мини-парк с фонтаном в пострадавшем от обстрела дворе

02.08.2017 / 11:20

Мариупольские ОСМД создают мини-парк с фонтаном в пострадавшем от обстрела дворе











Зарегистрировав ОСМД, мариупольцы вдохновились возможностью воплощать в жизнь необычные идеи по благоустройству, передает MRPL.CITY.

Двор пяти многоэтажных домов №5, 7, 11/1, 11/2, 11/3 по ул. Киевской в МКР «Восточный» достаточно большой и долгое время пребывал в запустении – многие годы жильцы ежедневно проходили через заросшее сорняком и засыпанное камнями футбольное поле. В результате обстрела микрорайона 25 января в 2015 году во двор прилетел снаряд, были повреждены дома.

Сегодня эту придомовую территорию не узнать – благодаря программе «Уютный двор» здесь появились беседки, лавочки, песочные площадки, аллеи, теннисный корт, уличные тренажеры и многое другое. И это – еще не предел всех воплощаемых в жизнь идей мариупольцев.

Как рассказала председатель ОСМД трех корпусов дома №11 Ирина Ермакова, в настоящее время подходит к концу установка всей садовой мебели, после чего дорожки и парковки будут обновлены работниками «Автодора».

«После бомбежки и страха, которые мы пережили, перемены к прекрасному поднимают настроение: сегодня у нас есть зона отдыха для бабушек, родителей с детьми, подростков. Уже установлены беседка, 11 лавочек, из которых несколько с навесом и вокруг стволов деревьев. По завершению всех работ мы своими усилиями высадим цветы и декоративные растения», - уточняет Ирина Ермакова.

Она признается, что результатом объединения нескольких ОСМД стала благоустроенная большая площадка, которую в скором времени можно будет сравнить с мини-парком, чего сегодня на «Восточном» не хватает для отдыха на свежем отдыхе.

Планы жильцов дома №5, что напротив, не менее амбициозны и масштабны. Председатель ОСМД Василий Киселев сегодня для гостей двора проводит экскурсии и делится опытом внедрения новых технологий в многоэтажке.

На одном из участков бывшего футбольного поля появятся фонтан, альпийские горки, для которых уже завезены валуны, спортивные площадки и множество цветочных клумб с разноцветным забором. Не первый год двор украшают созданные инициативными жильцами фигурки сказочных персонажей среди чернобривцев, ароматных трав и космеи. Есть в наличии и редкие декоративные растения – барбарис, камыш, можжевельник и разновидности скумпии.

К благоустройству дома Василий Киселев подошел практически, учитывая потребности жильцов: на лестничных площадках установлены светодиодные лампы с датчиками, благодаря чему экономится электроэнергия, в лифтах появились линолеум и зеркала.

Более того, чтобы обитатели дома нечаянно не спутали свой подъезд с чужим, подъезды окрашены в разные цвета – голубой, белый, фисташковый и розовый.

«Лишь за год наше ОСМД сделало немало работы: заменены окна, трубы горячей и холодной воды в подвалах, выполняются кровельные работы, благоустраивается двор, планируется участие в программе по утеплению. Я думаю, что благодаря поддержке городских властей и мэра в ближайшие четыре года наш двор станет лучше, чем европейский», - рассказывает он.

Отметим, что оба председателя ОСМД намерены достойно представить свои дома в городском конкурсе на лучший подъезд. Ирина Ермакова планирует привлечь к этому детей.

«Я пригласила учащихся Школы искусств, чтобы они разрисовали первые этажи подъездов. Уже определяемся с дизайном и тематикой, мы предоставим все необходимые краски. В благодарность за труд жильцы накроют детям сладкий стол», - делится Ирина Ермакова.

Подъезды в ОСМД «Киевская, 5» не менее благоустроены уже сегодня – кроме отличных друг от друга оттенков стен, в них размещены уникальные деревянные информационные доски, самодельные панно из подручных средств, фотографии и картины. В одном из подъездов умельцы смастерили этажерку для большой выставки изделий в технике оригами.

Председатели и жильцы ОСМД четырех домов признаются, что несмотря на первоначальный скепсис, мариупольцы приобщаются к созданию прекрасного и более охотно участвуют в субботниках и благодаря проекту «Уютный двор» многоэтажки в МКР «Восточный» становятся с действительно уютными дворами.

  
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