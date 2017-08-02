02.08.2017 / 10:45



В мариупольских больницах начали работу круглосуточные аптечные пункты (ВИДЕО)

В городских больницах Мариуполя заработали круглосуточные аптечные пункты. Теперь пациентам не нужно отправляться ночью на поиски необходимых для лечения медикаментов. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

К примеру, поселок Моряков — один из густонаселенных и в то же время один из отдаленных районов Мариуполя. Здесь располагается 9 городская больница. Будучи ургентной, она принимает пациентов и днём, и ночью. А ближайшая круглосуточная аптека находится в МКР «Черемушки». Долгие годы это значительно усложняло жизнь больным. Сейчас же ситуация изменилась, в лечебном учреждении появился дежурный круглосуточный аптечный пункт.

«Мы ургентируем практически по всем специальностям круглые сутки: хирургия, травматология, неврология, гинекология, терапия, пульмонология, мы принимаем круглые сутки больных. Район у нас отдаленный, очень трудно куда-то ехать за лекарствами», - рассказал главный врач ГБ№9 Александр Железняк.

Несмотря на то, что киоск ночной, цены на лекарства стабильны. А ассортимент согласовывается с медиками 9 больницы.

К слову, такие ночные аптечные киоски должны появится во всех больницах города.