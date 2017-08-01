01.08.2017 / 17:35



Металлурги Мариуполя за полгода освоили 11 видов новой продукции







Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича продолжает расширять продуктовую линейку. Об этом на своей странице в соцсети рассказал генеральный директор предприятия Юрий Зинченко, передает MRPL.CITY.

За шесть месяцев металлурги освоили 11 видов новой продукции. В частности, новинки были произведены четырьмя цехами прокатного передела: ЦХП, станами «1700» и «3000», а также ТЭСЦ-2. Новая продукция преимущественно является прокатом из стали разных марок, изготовленным по различным технологиям, но есть также партия профильных труб, которую произвели по американскому стандарту из стали для заказчиков из США. Горячекатаный прокат произведен в соответствии с требованиями Американского института нефти API Specification 5L.