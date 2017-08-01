01.08.2017 / 17:02



Ломая стереотипы: известная украинская певица поехала отдыхать в Мариуполь (ФОТО)







Певица Слава Каминская из дуэта "НеАнгелы" решила с детьми отдохнуть в прифронтовом Мариуполе.

Фотографии из отечественного отдыха Слава опубликовала на своей странице Instagram, передает канал 24.

Отметим, исполнительница ежегодно ездит отдыхать на дорогие курорты за границу. Но на этот раз она выбрала Мариуполь, где прошло ее детство. Отправилась с детьми Леонардом и Лаурой, муж Эдгар остался в Киеве работать.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, обязательно посещаю место, где прошло мое детство. Традиция своего рода. Теперь на месте дома бабушки и дедушки одна трава", — написала Каминская.