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01.08.2017 / 16:30

С сегодняшнего дня мариупольцев ожидают новые тарифы от «Новой пошты»

Компания "Нова пошта" сообщает о новых тарифах на услуги доставки по Украине, которые вступают в силу 1 августа 2017г. Об этом сообщает Delo.UA, передает ilich.in.ua.

Как говорится в сообщении, компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".

В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн. Например, если ранее доставка отправления до 0,5 кг по городу стоила 20 грн, а по Украине 30 грн, то с 1 августа она будет составлять 25 грн и 35 грн соответственно.

Также пересмотрены стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж", "Переадресация".


 

  
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12:40 На Донетчине «лесоруб» пытался за 4 тыс. грн возвратить изъятое имущество (ФОТО)
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