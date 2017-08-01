01.08.2017 / 15:26



Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой (ФОТО)







Пока во дворе по улице «24 квартал» ведутся работы по созданию «Уютного двора», жители решили сделать цветочную клумбу своими руками. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Обустройство двора домов 6, 8 и 13 по улице «24 квартал» по программе мини-проектов Фонда развития Мариуполя уже на финальной стадии: установлены элементы детской площадки, беседки и лавочки, осталось только все забетонировать. А пока подрядчики трудятся, жители двора решили внести свою лепту в создание уютного двора - построить большую цветочную клумбу.

«В интернете мы выбрали два понравившихся рисунка и соединили их по-своему в одну схему. Клумба получилось трехуровневая: два круга в диаметре получились по метру и самый большой эллипс – около 3-х метров. Над клумбой трудились всем двором в течение недели, даже мальчишки, которые сейчас на школьных каникулах, старательно помогали как могли», - рассказывает председатель ОСМД «24 квартал» Наталья Олефир.

Тратиться на строительные материалы жителям двора почти не пришлось: за личные средства купили только мешок цемента, а песок имелся в запасах. Декоративными камнями для обустройства клумбы поделился соседний двор – им подрядчик недавно обустраивал клумбу, вот составляющие и остались. Грунт для растений выделил ФРМ.