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Главная / Лента новостей / Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой (ФОТО)

01.08.2017 / 15:26

Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой (ФОТО)



Пока во дворе по улице «24 квартал» ведутся работы по созданию «Уютного двора», жители решили сделать цветочную клумбу своими руками. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Обустройство двора домов 6, 8 и 13 по улице «24 квартал» по программе мини-проектов Фонда развития Мариуполя уже на финальной стадии: установлены элементы детской площадки, беседки и лавочки, осталось только все забетонировать. А пока подрядчики трудятся, жители двора решили внести свою лепту в создание уютного двора - построить большую цветочную клумбу.

«В интернете мы выбрали два понравившихся рисунка и соединили их по-своему в одну схему. Клумба получилось трехуровневая: два круга в диаметре получились по метру и самый большой эллипс – около 3-х метров. Над клумбой трудились всем двором в течение недели, даже мальчишки, которые сейчас на школьных каникулах, старательно помогали как могли», - рассказывает председатель ОСМД «24 квартал» Наталья Олефир.

Тратиться на строительные материалы жителям двора почти не пришлось: за личные средства купили только мешок цемента, а песок имелся в запасах. Декоративными камнями для обустройства клумбы поделился соседний двор – им подрядчик недавно обустраивал клумбу, вот составляющие и остались. Грунт для растений выделил ФРМ.

«Вот так, с миру по нитке собрали и сделали большую клумбу», - добавляет Наталья Олефир.

  
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16:30
С сегодняшнего дня мариупольцев ожидают новые тарифы от «Новой пошты»
15:59
Мариупольцам предложат определить актуальные потребности в социальных услугах
15:26
Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой (ФОТО)
14:48
Мариупольцам предлагают вносить предложения в новый сайт городского совета
14:03
Жители Мариуполя могут стать «лицом» МИД Украины
13:25
Мариупольские меткомбинаты готовятся к ужесточению требований к экологичности производства
12:37
В Мариуполе количество созданных ОСМД приближается к 400
11:59
В Мариуполе с директорами рынков согласовали методы по ликвидации несанкционированной торговли
11:22
Точный удар футболиста «Мариуполя» попал в пятерку самых красивых голов 3-го тура Премьер-лиги (ВИДЕО)
10:44
В Мариуполе пожар уничтожил 2 га пшеницы на корню
10:04
Сегодня мариупольские вузы должны опубликовать список рекомендованных к зачислению на бюджет абитуриентов
09:35
Тренер ФК «Мариуполь» признан лучшим тренером 3-го тура Премьер-лиги
09:00
В Мариуполе лицам с инвалидностью помогали найти свой профессиональный путь
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16:21 В рейтинге высоких зарплат на Донетчине торговля обогнала металлургию
15:10 С начала АТО саперы очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс. га территории Донбасса – Минобороны
14:02 В Украине издадут уникальную книгу писателей Донбасса
12:40 На Донетчине «лесоруб» пытался за 4 тыс. грн возвратить изъятое имущество (ФОТО)
11:30 На Донетчине одна из наибольших задолженностей по квартплате в Украине
10:15 В Донецкой области через линию разграничения не пропустили старинные Библии (ФОТО)
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