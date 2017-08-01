01.08.2017 / 14:48



Мариупольцам предлагают вносить предложения в новый сайт городского совета

На новом сайте Мариупольского городского совета обращаются к жителям с просьбой присылать свои предложения и пожелания относительно работы ресурса, передает MRPL.CITY.

Мариупольцы, у которых есть предложения, как сделать сайт более удобным и эффективным, могут обратиться на почту site@mariupolrada.gov.ua. В пресс-службе горсовета отметили, что они открыты к новым идеям.

Напомним, Мариупольским горсоветом презентован новый портал. В его создание инвестировали 850 тысяч гривен. Средства выделила общественная организация. Ресурс поддерживает три языка. Сейчас на нем можно найти 6 основных тематических разделов: «Про город», «Прозрачный город», «Гражданам», «Городское самоуправление», «Экономика» и «Пресс-центр». В августе должны добавиться разделы «Инвестиционная карта города» и «Справочник города», где можно будет узнать информацию и статистику о городских объектах.