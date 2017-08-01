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Главная / Лента новостей / Мариупольцам предлагают вносить предложения в новый сайт городского совета

01.08.2017 / 14:48

Мариупольцам предлагают вносить предложения в новый сайт городского совета

На новом сайте Мариупольского городского совета обращаются к жителям с просьбой присылать свои предложения и пожелания относительно работы ресурса, передает MRPL.CITY.

Мариупольцы, у которых есть предложения, как сделать сайт более удобным и эффективным, могут обратиться на почту site@mariupolrada.gov.ua. В пресс-службе горсовета отметили, что они открыты к новым идеям.

Напомним, Мариупольским горсоветом презентован новый портал. В его создание инвестировали 850 тысяч гривен. Средства выделила общественная организация. Ресурс поддерживает три языка. Сейчас на нем можно найти 6 основных тематических разделов: «Про город», «Прозрачный город», «Гражданам», «Городское самоуправление», «Экономика» и «Пресс-центр». В августе должны добавиться разделы «Инвестиционная карта города» и «Справочник города», где можно будет узнать информацию и статистику о городских объектах. 

В настоящее время портал mariupolrada.gov.ua находится в разработке, но уже регулярно обновляется. 

 

  
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16:30
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15:59
Мариупольцам предложат определить актуальные потребности в социальных услугах
15:26
Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой (ФОТО)
14:48
Мариупольцам предлагают вносить предложения в новый сайт городского совета
14:03
Жители Мариуполя могут стать «лицом» МИД Украины
13:25
Мариупольские меткомбинаты готовятся к ужесточению требований к экологичности производства
12:37
В Мариуполе количество созданных ОСМД приближается к 400
11:59
В Мариуполе с директорами рынков согласовали методы по ликвидации несанкционированной торговли
11:22
Точный удар футболиста «Мариуполя» попал в пятерку самых красивых голов 3-го тура Премьер-лиги (ВИДЕО)
10:44
В Мариуполе пожар уничтожил 2 га пшеницы на корню
10:04
Сегодня мариупольские вузы должны опубликовать список рекомендованных к зачислению на бюджет абитуриентов
09:35
Тренер ФК «Мариуполь» признан лучшим тренером 3-го тура Премьер-лиги
09:00
В Мариуполе лицам с инвалидностью помогали найти свой профессиональный путь
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14:02 В Украине издадут уникальную книгу писателей Донбасса
12:40 На Донетчине «лесоруб» пытался за 4 тыс. грн возвратить изъятое имущество (ФОТО)
11:30 На Донетчине одна из наибольших задолженностей по квартплате в Украине
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