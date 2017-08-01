01.08.2017 / 13:25



Мариупольские меткомбинаты готовятся к ужесточению требований к экологичности производства

Нужны годы и сотни миллионов долларов, чтобы завершить модернизацию мариупольского комбината им. Ильича, и металлурги готовы инвестировать, понимая, что рано или поздно Украина придет к евростандартам в экологии. Об этом заявил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко в интервью изданию «Бизнес», пишет MRPL.CITY.

Он напомнил, что в 1991 году, когда Украина обрела независимость, в наследие Мариуполю досталось устаревшее производство с крупнейшей в мире долей мартеновского способа выплавки стали. Сегодня ММК им. Ильича отказался от неэффективной и "грязной" технологии в пользу развития конвертерного цеха.

«Мы развернули масштабную программу модернизации, но нужны сотни миллионов долларов, чтобы ее завершить. Внешние рынки заимствований для украинских компаний ограничены. И это связано с общей экономической ситуацией в Украине. Пока "болеет" экономика страны, металлургия тоже не сможет полностью встать на ноги», - говорит Юрий Зинченко.

И, тем не менее, все свободные средства металлурги продолжают инвестировать в модернизацию, понимая, что это влияет на конкурентоспособность предприятия.

«Мы строим за $150 млн новую двухручьевую машину непрерывного литья заготовок. Благодаря этой установке мы сможем ежегодно производить 2,5 млн т стальных слябов премиум-сегмента. Это лучшие в мире австрийские технологии, которые позволят нам следующие 15 лет оставаться конкурентными на рынке. На очереди большой проект по модернизации листопрокатного стана 1700. Обновим оборудование, установим новое устройство для смотки рулонов. Все это для расширения продуктовой линейки», - пояснил генеральный директор.

Юрий Зинченко напомнил также, что сегодня сотни миллионов долларов инвестируется предприятием в реконструкцию аглофабрики. Это, по его словам, крупнейший в Украине экологический проект, который позволит выполнить взятые на себя социальные обязательства перед громадой.