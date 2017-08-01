01.08.2017 / 09:35



Тренер ФК «Мариуполь» признан лучшим тренером 3-го тура Премьер-лиги



Тренер мариупольской футбольной команды Александр Севидов признан лучшим тренером 3-го тура Украинской Премьер-лиги, передает ilich.in.ua со ссылкой на Champion. «Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей УПЛ, выбрало лучшего наставника команды в 3-м туре. Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание "тренера тура" досталось наставнику «Мариуполя» Александру Севидову, команда которого на своем поле победила «Черноморец» со счетом 3:0», - говорится в сообщении. Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 2-го тура, был признан наставник «Динамо» Александр Хацкевич.