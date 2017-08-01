01.08.2017 / 09:00



В Мариуполе лицам с инвалидностью помогали найти свой профессиональный путь

Мариупольский городской центр занятости провел День открытых дверей для лиц с инвалидностью. Клиентам презентовали услуги службы занятости и центры профессиональной реабилитации. Представитель местного центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи консультировала безработных по актуальным юридическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Специалист центра занятости Валентина Шпорта рассказала о льготах для лиц с инвалидностью и предоставила перечень центров профессиональной реабилитации Украины, в которых можно получить новую профессию.

«За время обучения слушатели проходят социальную и психологическую реабилитацию, медицинское сопровождение, получают навыки работы на компьютере, независимо от выбранной профессии», - рассказала Валентина. Служба занятости предлагает различные формы обучения, одной из которых является дистанционная.

Чтобы лучше узнать себя и выбрать подходящий направление учебы или работы, временно безработные могут пройти тестирование на определение профессиональных склонностей и способностей. Специалисты центра занятости помогут пройти тест и объяснить результаты.

Центр предоставления бесплатной первичной правовой помощи представляла главный специалист отдела правопросвитництва и взаимодействия с субъектами оказания помощи Екатерина Шамбелан. Она рассказала, что первичную правовую помощь, то есть юридические консультации по различным вопросам, в центре могут получить все желающие.

«Вторичная правовая помощь, а именно представительство в суде, услуги адвоката, предоставляется лицам льготных категорий», - отметила К. Шамбелан.