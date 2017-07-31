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31.07.2017 / 17:35

Без восстановления промышленного потенциала Украина не сможет построить успешную экономику

Современный рынок металла – это парк юрского периода. Чтобы выжить, необходимо бороться за внутренний рынок и работать вместе с государством, чтобы с восстановлением экономики увеличивалось металлопотребление.

Об этом в интервью изданию «Бизнес» рассказал генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко, пишет MRPL.CITY.

По его словам, после кризиса 2008-2009 гг. рынок стали полностью изменился. Металлурги научились и продолжают учиться работать в новых условиях, поскольку в обозримом будущем цены на металл останутся низкими.

Юрий Зинченко считает, что государство должно серьезнее относиться к проблемам промышленности, но пока страна продолжает терять промышленный потенциал.

«Нужно четко понимать, куда мы движемся: в будущее с сильной металлургией, энергетикой, машиностроением, "новыми" отраслями постиндустриальной экономики либо назад, в прошлое, и становимся сырьевым придатком, но зато с развитым сельским хозяйством», - отметил руководитель меткомбината.

Юрий Зинченко подчеркнул, что выходом в данной ситуации должна стать диверсификация и переориентация производства под спрос. И если раньше достижением считалось вывод на рынок десяти новых продуктов в год, то сейчас металлурги осваивают в два-три раза больше.

«За шесть месяцев 2017 г. мы уже освоили 11 новых видов продукции. Клиенты заказывают сталь и прокат конкретно под свой продукт. В прошлом месяце мы произвели опытную партию горячекатаных рулонов по стандарту Американского института нефти API Specification 5L. В марте мы освоили производство холоднокатаного проката из конструкционной стали SS марки 40 тип 2 по американским стандартам. Запускаем продукты и для внутреннего рынка. Не так давно начали производство оцинкованного рулонного проката толщиной 2 мм», - отмечает Юрий Зинченко.

  
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