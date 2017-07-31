31.07.2017 / 16:39



Мариупольцы в августе получат дополнительные выходные

В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины Независимости Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", передает ilich.in.ua.

В этом году государственный праздник День Независимости Украины приходится на четверг. Согласно распоряжению, 25 августа, пятница, также будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.