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31.07.2017 / 16:39
Мариупольцы в августе получат дополнительные выходные
В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины Независимости Украины.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", передает ilich.in.ua.
В этом году государственный праздник День Независимости Украины приходится на четверг. Согласно распоряжению, 25 августа, пятница, также будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.
«Документом рекомендовано в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственной казначейской службы и банковских учреждений, перенести рабочий день с пятницы 25 августа – на субботу 19 августа», - говорится в сообщении.