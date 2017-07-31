31.07.2017 / 14:41



В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)

Остановка "Правобережная"



Остановка "Стан 3600"



Остановка "Улица Станиславского"





За лето в Левобережном районе Мариуполя демонтировали несколько остановочных павильонов – они исчезли с остановок «Правобережной», «Стана 3600», «Коксовой» и «ул. Станиславского» в МКР «Восточный». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как пояснил и.о.заместителя директора Департамента транспорта и связи Никита Бирюков, это связано с обновлением павильонов.

«На «Стане 3600» будет новая остановка согласно утвержденному архетипу. Проведен демонтаж старого оборудования, подрядчик обязуется завершить все работы на этом объекте до 10 сентября. Также планируется обновление павильона на «Правобережной». Остановка «Коксовая» была отменена в марте 2017 года в связи с закрытием проходных на предприятие и нулевого пассажиропотока», - уточнил Никита Бирюков.

Также он добавил, что ожидается замена остановочных павильонов и по ул. Олимпийской. В частности, будут обновлены конструкции пункта «ул. Станиславского».

«Одну из конструкций за собственные средства установит частный предприниматель – по проекту там запланирован МАФ. Так, второй павильон напротив находится в муниципальной собственности, его заменят сооружением для пассажиров без МАФа», - сказал Никита Бирюков.