Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 31 июля 2017 года, Понедельник
Снукер набирает обороты
Депутат Бородин получил право на элитную землю
Стартовал «Кубок Азовского моря»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)

31.07.2017 / 14:41

В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)

Остановка "Правобережная"
Остановка "Стан 3600"
Остановка "Улица Станиславского"

За лето в Левобережном районе Мариуполя демонтировали несколько остановочных павильонов – они исчезли с остановок «Правобережной», «Стана 3600», «Коксовой» и «ул. Станиславского» в МКР «Восточный». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как пояснил и.о.заместителя директора Департамента транспорта и связи Никита Бирюков, это связано с обновлением павильонов.

«На «Стане 3600» будет новая остановка согласно утвержденному архетипу. Проведен демонтаж старого оборудования, подрядчик обязуется завершить все работы на этом объекте до 10 сентября. Также планируется обновление павильона на «Правобережной». Остановка «Коксовая» была отменена в марте 2017 года в связи с закрытием проходных на предприятие и нулевого пассажиропотока», - уточнил Никита Бирюков.

Также он добавил, что ожидается замена остановочных павильонов и по ул. Олимпийской. В частности, будут обновлены конструкции пункта «ул. Станиславского».

«Одну из конструкций за собственные средства установит частный предприниматель – по проекту там запланирован МАФ. Так, второй павильон напротив находится в муниципальной собственности, его заменят сооружением для пассажиров без МАФа», - сказал Никита Бирюков.

Всего в обновление остановочных остановок городской совет выделит 7 млн. 320 тыс. грн.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

31.07.2017


15:58   За какие машины мариупольцам придется заплатить транспортный налог?


15:50   На Донетчине избили мужчину, пытавшегося остановить драку


15:17   Мариупольцев приглашают на отборочные соревнования по "Street Workout"


14:41   В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)


14:15   Полиция на Донбассе изменит формат работы


14:00   Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)


13:25   Мариупольский баскетболист - бронзовый призер XXIII летних Дефлимпийских игр (ФОТО)


12:50   Донецкая железная дорога обновит 15 пригородных поездов (ФОТО)


12:39   Если «Динамо» откажется ехать в Мариуполь, засчитаем поражение, - Президент ФФУ


12:01   Мариупольский горсовет признан одним из самых ответственных заказчиков в системе ProZorro


11:42   Армию США уже обучают с учетом опыта ВСУ в Донбассе - генерал армии США


11:27   В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)


10:51   По проекту "Брак за сутки" в Мариуполе создано около 1,5 тысяч семей


10:24   Более 2 тыс. абитуриентов с неподконтрольного Донбасса подали документы в украинские вузы


10:15   В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)


09:38   В течение двух лет дорогу "Киев-Мариуполь" отремонтируют за миллиард гривен


09:10   Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии (ФОТО)


09:00   Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
31.07.2017
15:58
За какие машины мариупольцам придется заплатить транспортный налог?
15:17
Мариупольцев приглашают на отборочные соревнования по "Street Workout"
14:41
В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)
14:00
Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)
13:25
Мариупольский баскетболист - бронзовый призер XXIII летних Дефлимпийских игр (ФОТО)
12:39
Если «Динамо» откажется ехать в Мариуполь, засчитаем поражение, - Президент ФФУ
12:01
Мариупольский горсовет признан одним из самых ответственных заказчиков в системе ProZorro
11:27
В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)
10:51
По проекту "Брак за сутки" в Мариуполе создано около 1,5 тысяч семей
10:15
В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)
09:38
В течение двух лет дорогу "Киев-Мариуполь" отремонтируют за миллиард гривен
09:00
Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения
Все новости
Новости Украины и Мира
31.07.2017
15:50 На Донетчине избили мужчину, пытавшегося остановить драку
14:15 Полиция на Донбассе изменит формат работы
12:50 Донецкая железная дорога обновит 15 пригородных поездов (ФОТО)
11:42 Армию США уже обучают с учетом опыта ВСУ в Донбассе - генерал армии США
10:24 Более 2 тыс. абитуриентов с неподконтрольного Донбасса подали документы в украинские вузы
09:10 Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии (ФОТО)
28.07.2017
17:30 На неподконтрольную Донетчину везли старинную Библию (ФОТО)
16:11 Автор роликов для BMW, Mercedes-Benz и Universal проведет на Донетчине мастер-класс
14:56 За полгода военизированная охрана Донецкой железной дороги предупредила более 50 краж и хищений
13:53 Донетчина вошла в пятерку рейтинга глав обладминистраций за первое полугодие
12:40 На развитие предпринимательства на Донбассе Польша выделит 500 тыс долларов
11:28 На Донбассе в реке нашли ракету системы залпового огня (ФОТО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования