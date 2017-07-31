31.07.2017 / 14:00



Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины напоминает переселенцам перечень документов, необходимых для открытия банками счетов физическим лицам, которые зарегистрированы в неподконтрольных Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.Севастополе, но переместились на подконтрольную часть Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Для открытия счета в национальной или иностранной валюте необходимы следующие документы:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

- справка, которая подтверждает статус резидента. Это может быть справка о регистрации места проживания/пребывания лица, или справка, подтверждающая местонахождение граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной территории или переселились из нее, или справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.