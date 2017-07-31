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31.07.2017 / 14:00
Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины напоминает переселенцам перечень документов, необходимых для открытия банками счетов физическим лицам, которые зарегистрированы в неподконтрольных Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.Севастополе, но переместились на подконтрольную часть Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Для открытия счета в национальной или иностранной валюте необходимы следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- справка, которая подтверждает статус резидента. Это может быть справка о регистрации места проживания/пребывания лица, или справка, подтверждающая местонахождение граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной территории или переселились из нее, или справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
«Вы не обязаны предоставлять банку других документов. Соответствующее разъяснение предоставил Национальный банк Украины на запрос Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Вы можете распечатать данное письмо-разъяснение Национального банка Украины для подтверждения своей позиции в банке, если сотрудники требуют дополнительные документы», – отметили в пресс-службе.