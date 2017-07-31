31.07.2017 / 12:39



Если «Динамо» откажется ехать в Мариуполь, засчитаем поражение, - Президент ФФУ Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса об игре команды в Мариуполе, и подчеркнул, что правила едины для всех клубов и отказ приезжать в Мариуполь просто засчитают как поражение, передает ilich.in.ua со ссылкой на isport.ua. «Насколько я понимаю, КДК и Премьер-лига будут принимать целый ряд решений по этому вопросу. На сегодняшний день, без причины, без запрета соответствующих органов – это прямое поражение 0:3. Я думаю, это понимают все, в том числе и болельщики «Динамо». Это уже демарш даже не против футбола, а против целостности Украины. Правила должны быть для всех едины, и они не могут быть исключением для кого-либо. Так что, есть регламент, и он будет выполняться. Мариуполь – это Украина. Здесь прекрасная футбольная обстановка, тут должны проводиться все матчи без исключения. Мы не должны делить клубы на привилегированные и не привилегированные. В будущем нас ждут международные матчи в Мариуполе, - сказал А.Павелко.