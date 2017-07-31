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31.07.2017 / 11:27
В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)
В Мариуполе продолжает конкурс «Цветущий город». В общественном союзе «Зелёный центр Метинвест» подвели итоги июньского этапа конкурса, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
В этом году конкурс открыл для мариупольцев новую номинацию «Цветущий палисадник». В этой категории победителем стал ОСМД «Веста-Мар». Чтобы облагородить свою придомовую территорию, дружные соседи решили обзавестись палисадником - на протяжении всего года выращивали своё «детище», высаживали цветочные композиции и деревья.
«Мариуполь имеет право и должен быть красиво украшен цветами», - отметил координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.
Конкурс «Цветущий город» продолжается до конца лета. Каждый желающий может принять в нем участие, а также проголосовать за понравившиеся фотографии в Facebook на странице «Метинвест Мариуполь».
Подробную информацию можно получить по телефонам 56-37-84 или 067- 624-42-94.
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