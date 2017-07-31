31.07.2017 / 11:27



В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)

В Мариуполе продолжает конкурс «Цветущий город». В общественном союзе «Зелёный центр Метинвест» подвели итоги июньского этапа конкурса, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

В этом году конкурс открыл для мариупольцев новую номинацию «Цветущий палисадник». В этой категории победителем стал ОСМД «Веста-Мар». Чтобы облагородить свою придомовую территорию, дружные соседи решили обзавестись палисадником - на протяжении всего года выращивали своё «детище», высаживали цветочные композиции и деревья.

«Мариуполь имеет право и должен быть красиво украшен цветами», - отметил координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

Конкурс «Цветущий город» продолжается до конца лета. Каждый желающий может принять в нем участие, а также проголосовать за понравившиеся фотографии в Facebook на странице «Метинвест Мариуполь».