31.07.2017 / 10:51



По проекту "Брак за сутки" в Мариуполе создано около 1,5 тысяч семей

В Мариуполе проект "Брак за сутки" пользуется популярностью у пар, желающих создать семью.

Как сообщает ДК Молодежный, где реализуется проект, по состоянию на 30 июля расписаны 1450 пар. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

"3 августа мы отметим год с начала этого удивительного проекта!" - отмечают во дворце.