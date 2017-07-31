31.07.2017 / 10:15



В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)























В воскресенье ФК «Мариуполь» в матче 3-го тура УПЛ разгромил одесский «Черноморец» - 3:0. Как сообщает пресс-центр «приазовцев», этот матч стал самым посещаемым в туре, передает ilich.in.ua. Свидетелями классной игры и крупной победы «Мариуполя» стали 8750 зрителей.

Напомним, матч 1-го тура «Мариуполь» - «Верес» посетили 8500 болельщиков! Таким образом, на сегодняшний день приазовская команда занимает 2-е место по посещаемости домашних игр.

Голы: Вакуленко, 33-пен (1:0). Фомин, 53 (2:0). Вакуленко, 56 (3:0).

Предупреждения: Фомин, 59 — Рахманов, 51

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишнев, Кисиль (Белый, 68), Чурко, Болбат (Кожанов, 54), Фомин (Рудыка, 83)

Запасные: Гальчук, Гомис, Тищенко, Виценец

Гл.тренер — Александр Севидов

«Черноморец»: Безрук, Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Хобленко, Каверин (Машнин, 68), Новотрясов, Татарков (Третьяков, 46), Балан, Политыло, Рахманов, Каплиенко

Запасные: Смородин, Норенков, Зубейко, Антонов

Гл.тренер — Александр Бабич

Статистика матча (в скобках — первый тайм):

Удары: 7 (4) — 3 (1)

Удары в створ: 8 (3) — 7 (2)

Угловые: 7 (3) - 2 (0)

Вне игры: 4 (2) - 0 (0)