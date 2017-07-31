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Главная / Лента новостей / В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)

31.07.2017 / 10:15

В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)











В воскресенье ФК «Мариуполь» в матче 3-го тура УПЛ разгромил одесский «Черноморец» - 3:0. Как сообщает пресс-центр «приазовцев», этот матч стал самым посещаемым в туре, передает ilich.in.ua. Свидетелями классной игры и крупной победы «Мариуполя» стали 8750 зрителей.

Напомним, матч 1-го тура «Мариуполь» - «Верес» посетили 8500 болельщиков! Таким образом, на сегодняшний день приазовская команда занимает 2-е место по посещаемости домашних игр.

Голы: Вакуленко, 33-пен (1:0). Фомин, 53 (2:0). Вакуленко, 56 (3:0).

Предупреждения: Фомин, 59 — Рахманов, 51

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишнев, Кисиль (Белый, 68), Чурко, Болбат (Кожанов, 54), Фомин (Рудыка, 83)

Запасные: Гальчук, Гомис, Тищенко, Виценец

Гл.тренер — Александр Севидов

«Черноморец»: Безрук, Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Хобленко, Каверин (Машнин, 68), Новотрясов, Татарков (Третьяков, 46), Балан, Политыло, Рахманов, Каплиенко

Запасные: Смородин, Норенков, Зубейко, Антонов

Гл.тренер — Александр Бабич

Статистика матча (в скобках — первый тайм):

Удары: 7 (4) — 3 (1)

Удары в створ: 8 (3) — 7 (2)

Угловые: 7 (3) - 2 (0)

Вне игры: 4 (2) - 0 (0)


 

 

  
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15:58
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15:17
Мариупольцев приглашают на отборочные соревнования по "Street Workout"
14:41
В Левобрежном районе Мариуполя обновят несколько остановочных павильонов (ФОТО)
14:00
Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)
13:25
Мариупольский баскетболист - бронзовый призер XXIII летних Дефлимпийских игр (ФОТО)
12:39
Если «Динамо» откажется ехать в Мариуполь, засчитаем поражение, - Президент ФФУ
12:01
Мариупольский горсовет признан одним из самых ответственных заказчиков в системе ProZorro
11:27
В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)
10:51
По проекту "Брак за сутки" в Мариуполе создано около 1,5 тысяч семей
10:15
В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)
09:38
В течение двух лет дорогу "Киев-Мариуполь" отремонтируют за миллиард гривен
09:00
Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения
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12:50 Донецкая железная дорога обновит 15 пригородных поездов (ФОТО)
11:42 Армию США уже обучают с учетом опыта ВСУ в Донбассе - генерал армии США
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