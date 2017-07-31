31.07.2017

В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)
В воскресенье ФК «Мариуполь» в матче 3-го тура УПЛ разгромил одесский «Черноморец» - 3:0. Как сообщает пресс-центр «приазовцев», этот матч стал самым посещаемым в туре, передает ilich.in.ua. Свидетелями классной игры и крупной победы «Мариуполя» стали 8750 зрителей.
Напомним, матч 1-го тура «Мариуполь» - «Верес» посетили 8500 болельщиков! Таким образом, на сегодняшний день приазовская команда занимает 2-е место по посещаемости домашних игр.
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