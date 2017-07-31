31.07.2017 / 09:00



Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения

Мариупольцев и гостей города предупреждают о проводимом техническом обслуживании систем оповещения, передает ilich.in.ua.



Как сообщает пресс-служба горсовета, при проведении утреннего ежедневного контроля функционирования централизованной системы оповещения населения произошел технический сбой. В 07.20 состоялось внеплановое срабатывания сирен. Сигнал был оперативно отключен. Для выяснения причин и устранения неисправностей вызвана специализированная бригада днепропетровского филиала ОАО "Укртелеком".

Просьба соблюдать спокойствие.