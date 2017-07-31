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31.07.2017 / 09:00
Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения
Мариупольцев и гостей города предупреждают о проводимом техническом обслуживании систем оповещения, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба горсовета, при проведении утреннего ежедневного контроля функционирования централизованной системы оповещения населения произошел технический сбой. В 07.20 состоялось внеплановое срабатывания сирен. Сигнал был оперативно отключен. Для выяснения причин и устранения неисправностей вызвана специализированная бригада днепропетровского филиала ОАО "Укртелеком".
Просьба соблюдать спокойствие.
Напомним, в рамках Стратегии развития города начаты работы по комплексной реконструкции системы оповещения. В этом году планируется установка 84 новых блоков системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.