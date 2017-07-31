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31.07.2017 / 09:00

Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения

Мариупольцев и гостей города предупреждают о проводимом техническом обслуживании систем оповещения, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, при проведении утреннего ежедневного контроля функционирования централизованной системы оповещения населения произошел технический сбой. В 07.20 состоялось внеплановое срабатывания сирен. Сигнал был оперативно отключен. Для выяснения причин и устранения неисправностей вызвана специализированная бригада днепропетровского филиала ОАО "Укртелеком".

Просьба соблюдать спокойствие.

Напомним, в рамках Стратегии развития города начаты работы по комплексной реконструкции системы оповещения. В этом году планируется установка 84 новых блоков системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

 

  
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14:00
Какие документы необходимы переселенцам в Мариуполе для открытия банковского счета (СПИСОК)
13:25
Мариупольский баскетболист - бронзовый призер XXIII летних Дефлимпийских игр (ФОТО)
12:39
Если «Динамо» откажется ехать в Мариуполь, засчитаем поражение, - Президент ФФУ
12:01
Мариупольский горсовет признан одним из самых ответственных заказчиков в системе ProZorro
11:27
В Мариуполе подвели итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город» (ВИДЕО)
10:51
По проекту "Брак за сутки" в Мариуполе создано около 1,5 тысяч семей
10:15
В 3-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» разгромил «Черноморец» (ФОТО, ВИДЕО, ТАБЛИЦА)
09:38
В течение двух лет дорогу "Киев-Мариуполь" отремонтируют за миллиард гривен
09:00
Мариупольцев предупреждают о техническом обслуживании систем оповещения
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12:50 Донецкая железная дорога обновит 15 пригородных поездов (ФОТО)
11:42 Армию США уже обучают с учетом опыта ВСУ в Донбассе - генерал армии США
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