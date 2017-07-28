28.07.2017 / 17:30



Мариупольцев предупреждают о штормовом ветре и грозе с градом

В ближайшие выходные погода в Мариуполе существенно изменится. В городе получено штормовое предупреждение, ожидается дождь, возможно с градом, гроза и шквальный ветер. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По информации Мариупольской метеообсерватории в субботу, 29 июля, ожидается пасмурная погода, дождь, возможен град, ветер южного направления со скоростью 15-20 м/с. При грозе порывы ветра будут достигать 24-27 м/с. Температура ночью составит 23-25 градусов, днем – 25-27 градусов.