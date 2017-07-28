28.07.2017

В Мариуполе под угрозой срыва открытие опорной школы (ВИДЕО)
Открытие к 1 сентября опорной школы №66 в Мариуполе срывается из-за некачественной подготовки проекта и неопытных подрядчиков. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передаёт ilich.in.ua.
Городской голова уточнил, что нарушение сроков выполнения работ - это больной и тяжёлый вопрос. Он подчеркнул, что со стороны властей было сделано всё возможное для того, чтобы опорная школа могла открыть свои двери в начале учебного года. Муниципалитет, по словам Вадима Бойченко, ежедневно курирует выполнение работ, раз в неделю он лично посещает строительство.
«Очень хочется, чтобы 1 сентября этот объект открылся, но с учетом тех отставаний, с которыми идут работы, я вижу, что это становится слабо вероятным», - отметил мэр.
Одной из основных причин срыва сроков городской голова назвал фактор некачественной подготовки проекта, который на месяц увеличил время реализации работ. Еще одно упущение - выбор подрядчика, который не имеет практического опыта в выполнении подобных проектов.
Вадим Бойченко отметил, что планировалось завершить строительную часть проекта к 15 августа, чтобы осталось время до начала учебного процесса на уборку помещения, расстановку мебели и оборудования, которые уже приобретены.
Напомним, школу №66 ремонтируют с применением современных энергосберегающих технологий. На реализацию проекта из областного бюджета выделено более 40 млн гривен.
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